Американцы дали дельный совет, как продлить жизнь на несколько лет

Американские исследователи из Бригамской женской больницы в Бостоне дали совет, как продлить жизнь на несколько лет. Как выяснили журналисты «Фразы», их цитирует издание EurekAlert.

Медики говорят, что для этого необходим «интенсивный контроль за кровяным давлением».

Как отмечается, в ходе исследования были проанализированы медицинские показатели более чем девяти тысяч людей в возрасте от пятидесяти лет. У всех «подопытных» было повышенное систолическое давление (130-180 миллиметров ртутного столба).

Людей разделили на две группы, «каждая из которых получала антигипертензивную терапию».

Врачи говорят, что «в первой группе удерживали давление участников на отметке 120 миллиметров, а во второй это было 140 миллиметров».

Оказалось, говорится в исследовании, что «с помощью постоянного контроля за давлением удалось увеличить продолжительность жизни испытуемых на срок от шести месяцев до трех лет, в зависимости от их возраста».

Исследователи говорят, что «необходимо следить за показателями давления до конца жизни, а также при отсутствии других серьезных заболеваний».

Как писала «Фраза», ученые поведали, как «хорошие привычки» продлевают нашу жизнь сразу на десяток лет.