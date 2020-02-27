В начале следующей недели в Украине вновь испортится погода

В начале следующей недели, в понедельник, 2 марта, в Украине вновь испортится погода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки пройдут на большей части территории страны. Сухо будет лишь в восточных регионах, на юге и в Крыму.

Несмотря на дожди, днем воздух прогреется до 4-10 тепла. Ночью будет от 1 мороза до 4 тепла.

В Киеве ожидается дождь. Днем будет 4-6 тепла, а ночью от нуля от плюс 2.

Карта погоды в Украине на 2 марта 2020 года:

Как писала «Фраза», в первый день весны в Украине ожидается снегопад.