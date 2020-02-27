Смертность от коронавируса в Китае продолжает стремительно снижаться

В Китае уже четвертый день кряду стремительно снижается число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», данные приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.

Так, за последние сутки от болезни скончались 29 человек. Отметим, что на прошлой неделе зараза забирала за день по полторы сотни жизней.

Общее число жертв коронавируса достигло 2 744 человек.

Вылечить от COVID-19 сумели уже 32 495 людей.

За все время заразились 78 497 человек.

При этом стоит отметить, что продолжают фиксировать новые случаи болезни: за последние сутки госпитализировали 433 людей.

В свою очередь, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что эпидемию коронавируса получится взять под контроль уже к концу апреля.

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий.

Ранее у молодой украинки официально подтвержден коронавирус COVID-19.