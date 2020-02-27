Коронавирус добрался еще до трех европейских стран

Еще в трех европейских странах был официально обнаружен коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», это подтверждают местные власти.

Так, коронавирус зафиксирован в Норвегии, об этом информирует местный Институт общественного здравоохранения. Отмечается, что «человек, анализ которого показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем карантине». При этом пол и возраст пациента не уточняются.

Медики говорят: «Тест показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Результаты теста показывают следы коронавируса».

Подтверждена зараза и в Румынии, о чем сообщил носударственный секретарь Минздрава. Известно, что в стране 18-22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус.

Заразившийся мужчина живет в городе Горж. Он взят под карантин.

Также COVID-19 был выявлен в Дании. Власти страны говорят, что заболевший мужчина вернулся с горнолыжного курорта в северной Италии, где отдыхал вместе с женой и сыном.

Заразившийся является сотрудником местного телеканала TV2. Его закрыли на домашний карантин. Его семья здорова.

Как писала «Фраза», у молодой украинки официально подтвержден коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий.