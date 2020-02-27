Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Коронавирус добрался еще до трех европейских стран

Коронавирус добрался еще до трех европейских стран

Еще в трех европейских странах был официально обнаружен коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», это подтверждают местные власти.

Так, коронавирус зафиксирован в Норвегии, об этом информирует местный Институт общественного здравоохранения. Отмечается, что «человек, анализ которого показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем карантине». При этом пол и возраст пациента не уточняются.

Медики говорят: «Тест показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Результаты теста показывают следы коронавируса».

Подтверждена зараза и в Румынии, о чем сообщил носударственный секретарь Минздрава. Известно, что в стране 18-22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус.

Заразившийся мужчина живет в городе Горж. Он взят под карантин.

Также COVID-19 был выявлен в Дании. Власти страны говорят, что заболевший мужчина вернулся с горнолыжного курорта в северной Италии, где отдыхал вместе с женой и сыном.

Заразившийся является сотрудником местного телеканала TV2. Его закрыли на домашний карантин. Его семья здорова.

Как писала «Фраза», у молодой украинки официально подтвержден коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий.

Тэги: болезнь, Европа, здоровье, мир, коронавирус

Комментарии

Статьи

26.02.20 09:06

В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.02.20 09:09

ДТП на плохих дорогах: поможет ли прецедент с нардепом в решении проблемы безопасности?

Автор: Любовь Шпак

Дайджест

Коронавирус в Украине: три сценария развития событий
27.02.20 11:13

Коронавирус в Украине: три сценария развития событий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ
27.02.20 11:47
85
Последние новости
27.02.20 11:47

Зеленский пообещал Гончаруку пока не менять его на Тигипко, – СМИ
27.02.20 11:01

Стали известны подробности заражения украинки коронавирусом в Италии
27.02.20 10:46

Оказывается, китайский коронавирус способны переносить даже домашние животные
27.02.20 10:41

Православные Церкви продолжат диалог об автокефалии, даже если Варфоломей откажется в нем участвовать
27.02.20 10:01

Коронавирус добрался еще до трех европейских стран
27.02.20 09:47

СНБО определил три группы риска для коронавируса в Украине
27.02.20 09:12

Смертность от коронавируса в Китае продолжает стремительно снижаться
Фото и Видео
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус
Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
В одном из киевских спальников сильный ветер сорвал огромный кусок утеплителя с многоэтажки
В одном из киевских спальников сильный ветер сорвал огромный кусок утеплителя с многоэтажки
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.