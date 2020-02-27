У молодой украинки официально подтвержден коронавирус COVID-19

У 26-летней девушки из Украины официально подтвержден коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», она проживает и работает в городе Кремона на севере Италии.

По данным местных СМИ, 26 февраля она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, а ее «тесты на COVID-19 показали положительный результат». Сейчас украинку госпитализировали в специальную больницу.

Заболела же девушка в Монтано-Антилии (юг страны), куда она приехала к родителям.

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий.

Ранее в Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус.