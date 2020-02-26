У Земли появился второй естественный спутник

Планета Земля получила второй естественный спутник. Как выяснили журналисты «Фразы», им стал малый астероид 2020 CD3.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории, данный объект временно привязан к Земле, на что указывают интеграции орбит небесных тел.

Спутник 2020 CD3 имеет размеры от одного до шести метров и относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

По словам экспертов, в появлении таких спутников нет ничего экстраординарного.

«Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту», ‒ рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По его словам, подобные спутники существуют на орбите недолго, однако малый астероид 2020 CD3 может сопровождать Землю в течение нескольких лет или даже десятилетий.

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