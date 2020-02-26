Коллеги Заворотнюк озвучили некоторые подробности о состоянии ее здоровья

Коллеги популярной актрисы Анастасии Заворотнюк частично приподняли завесу таинственности над ситуацией вокруг ее заболевания. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло в Москве во время вручения ежегодной премии «Пара года».

Как передает «Российский диалог», ранее ведущими на данном мероприятии были Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев, поэтому в ресторан Modus заявились некоторые друзья и коллеги звезды экрана, которые и пообщались с журналистами.

По их словам, они поддерживают связь с близкими актрисы, поэтому знают, как ей сейчас нелегко и какие невероятные трудности в жизни она переживает.

«Анастасии сейчас приходится очень тяжело, так смертельная болезнь „выпила из нее все соки“», ‒ рассказал один из коллег Заворотнюк, добавив, что прошедший год стал для нее «настоящим испытанием».

Как писала «Фраза», врач-онколог дал неутешительный прогноз по заболеванию Заворотнюк.

Ранее поклонников встревожило исчезновение из Сети дочери Заворотнюк.