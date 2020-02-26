Под Киевом мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

В среду, 26 февраля, в городке Бровары Киевской области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Симона Петлюры мусоровоз MAN, двигаясь задним ходом, наехал на женщину 1959 г.р.

Как передает информагентство «Погляд», в результате наезда потерпевшая скончалась на месте.

По предварительным данным, пересекая проезжую часть, она оказалась в «слепой зоне» для водителя 1993 г.р., поэтому он и не затормозил.

На месте трагедии работали медики и следственно-оперативная группа. Детали ДТП выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве водитель загоревшегося мусоровоза не растерялся и нашел нетривиальный способ его потушить.

Ранее в Киеве полыхал мусоровоз, а в США мусоровоз упал с моста прямо на машины.