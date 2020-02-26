В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус

В областную клиническую больницу в Черновцах госпитализировали второго человека, который вернулся из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала замдиректора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Как передает «Укринформ», чиновник, в частности, отметила, что и у женщины, которую госпитализировали ранее, и у нового пациента ‒ диагностировали пневмонию.

«Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирусом, то их анализы отправили в Киев для проверки», ‒ рассказала Полищук, добавив, что предварительный диагноз ‒ грипп ‒ у пациентов не подтвердился.

Как писала «Фраза», в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину.

Ранее сообщалось, что у мужчины на Закарпатье подозревают коронавирус COVID-2019.