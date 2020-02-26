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Среди Церквей, которые не приехали в Амман, многие поддерживают позицию РПЦ

Среди Церквей, которые не приехали в Амман, многие поддерживают позицию РПЦ

Предстоятель Антиохийской Церкви Патриарх Иоанн X поддерживает каноническую Украинскую Православную Церковь, а отсутствие представителей Антиохийской Церкви на межправославном совещании в Аммане связано исключительно с неурегулированностью «катарского» вопроса между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Среди тех Церквей, которые не приехали, многие поддерживают нашу позицию, но они не смогли или не захотели приехать по разным причинам. Например, Антиохийский патриарх полностью поддерживает позицию Русской Православной Церкви по теме Украины, но он не смог сюда приехать из-за того, что у него, точнее у возглавляемой им Антиохийской церкви, есть многолетний конфликт с Иерусалимской церковью. Пытались в последние недели, даже в последние дни, о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось», — сказал митрополит Илларион.

Как сообщалось ранее, Антиохийская Церковь из-за спора о Церкви Катара прекратила в 2014 году евхаристическое общение с Иерусалимской Церковью, поводом для спора стало учреждение в марте 2013 года Иерусалимским патриархатом епархии в Катаре, который Антиохийский патриархат рассматривает как часть своей канонической территории. Создание епархии под юрисдикцией Иерусалима было расценено как вторжение на территорию другой Церкви.

Антиохийская Церковь объявила, что не будет участвовать во встрече Предстоятелей Православных Церквей в Аммане. В качестве мотива такого шага указывалось, что данное решение принято «основываясь на предоставленной информации, а также в связи с заботой, чтобы избежать какого-либо увеличения расхождений и углубить разрыв между братьями».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ назвали встречу в Аммане переломным моментом для мирового Православия.

Тэги: общество, православие, РПЦ, Иордания, новости православия, Амман

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