Гончарук также встречался с Тигипко. Но уходить не собирается

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что встречался с известным бизнесменом и политиком Сергеем Тигипко. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, это связано с поиском новых людей в правительство.

«Господина Сергея Тигипко я действительно видел, с ним встречался, как со многими другими. Я за последний месяц где-то посмотрел около 20 человек, — заявил глава правительства на брифинге после заседания Кабмина 26 февраля. — Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общения у меня было очень много с разными людьми. Но больше комментировать нечего».

При этом, как сообщает «Украинская правда», он подчеркнул, что на данный момент речь о его увольнении не идет и никаких заявлений об отставке он не писал и с президентом таких тем не обсуждал.

При этом источники издания утверждают, что Гончарук встречался с Тигипко «относительно должности вице-премьера» и это было еще 3 недели назад.

В то же время некоторые действующие министры якобы выступают против участия Тигипко в правительстве.

Как сообщала «Фраза», ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Причем этот вопрос уже якобы решен на 99%.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко.