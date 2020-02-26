В УПЦ назвали встречу в Аммане переломным моментом для мирового Православия

Встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, которая сейчас проходит в столице Иордании городе Амман будет иметь важные положительные последствия для мирового Православия. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Об этом он написал в своем блоге на korrespondent.net.

«Сам факт встречи засвидетельствовал о попытке, если не решить сразу, то четко очертить проблему, которая была вызвана неканоническими действиями Константинопольского патриархата в Украине. Совещание в Аммане констатирует о начале переговорного процесса между Православными Церквями по правильной, канонически взвешенной, реакции на действия Константинопольского патриархата», — написал епископ Виктор.

По его словам, «речь идет о попытке Константинопольского Патриарха добиться от Православных Церквей согласия с тем, что решение всеправославного значения могут приниматься Константинопольским патриархом единолично».

Епископ Виктор напомнил слова Сербского Патриарха Иринея о целях совещания Предстоятелей в Аммане.

«На грядущей встречи в Иордании „украинский вопрос“ будет важным, но не основным, потому что он стал следствием. Прежде всего, мы должны соборным голосом и с любовью указать Патриарху Варфоломею на его ложные утверждения о статусе Константинопольского патриарха в семье Поместных Православных Церквей», — говорил Патриарх Ириней на встрече с украинской делегацией в январе.

Владыка Виктор подчеркнул, что совещание Предстоятелей и представителей Православных Церквей в Аммане призвана напомнить всему миру о том, что Православная Церковь имеет соборный характер, который выражается не в количестве участников, а в благодати.

«Собор не там, где большинство, а там, где благодать Святого Духа. Самое главное то, что прямо сейчас в Аммане происходит сдвиг с мертвой точки решения не только „украинского вопроса“, но и поиск путей выхода из кризисного состояния, в котором оказалось все мировое Православие. Ведь уже больше года представители и главы Церквей только говорили о необходимости диалога, а именно сегодня мы наблюдаем переход от слов к конкретным делам», — заявил епископ УПЦ.

Владыка Виктор отметил, что надеется на преодоление кризиса в Православии путем примирения и диалога.

«Все мы надеемся, что эта встреча станет переломным моментом, она положит начало движения навстречу друг другу, который, в конце концов, приведет к преодолению существующих проблем, а самое главное — к единству всех православных во Христе Иисусе», — заключил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ положительно оценили начало диалога между Православными Церквями.