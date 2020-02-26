Главные новости за 26 февраля 2020 года

СМИ пишут, что новым премьер-министром Украины на 99% станет Тигипко. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. По данным СМИ, этот вопрос решен на 99%. Сам же глава государства подтвердил встречу.

Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского. В центре Киева под офисом президента Украины Владимира Зеленского произошло ЧП. Тут мужчина устроил акт самосожжения.

Стало известно, есть ли коронавирус в Новых Санжарах. Людей, эвакуированных из китайского Уханя в Новые Санжары Полтавской области, проверили на наличие коронавируса COVID-19. Уже известны результаты всех 48 человек.

Из-за угрозы коронавируса на украинской границе для всех вводится весьма интимная процедура. В рамках предотвращения коронавируса COVID-19 на украинской границе при въезде будут измерять температуру. Данная процедура будет касаться всех.

Украинцам поведали, каким будет грядущий весенний призыв. Будущей весной украинцев ждет очередной армейский призыв. Цифры по нему публикует Кабинет министров, который принял соответствующее постановление.

Коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий. Китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по нашей планете. Ситуация усугубляется.