Коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий

Китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по нашей планете. Как выяснили журналисты «Фразы», ситуация усугубляется.

Так, растет число погибших от заразы в Италии – это уже двенадцать жертв. Всего заболели 374 человека.

Уже одиннадцать человек заразились в Испании: сегодня стало известно о двух новых больных в Каталонии.

Первый случай заражения подтвержден в Греции.

Резкий скачок коронавируса зафиксирован в Иране: тут заразились уже 139 человек, а умерли 19 людей.

Добрался коронавирус и до Канады: тут заболели уже двенадцать человек.

Продолжает бушевать болезнь в Японии: ее жертвами стали семь человек. Также за последние сутки было выявлено пятнадцать новых случаев заражения, а общее число инфицированных выросло до 891 человек. Сразу 705 из них являются пассажирами и членами экипажа судна Diamond Princess.

В Сингапуре коронавирусом заболели 93 человек. При этом вылечить удалось 62 людей.

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил: «За пределами Китая насчитывается 2 790 случаев заражения в 37 странах, всего умерли 44 человека».

Он добавил: «Ситуация с распространением коронавируса имеет потенциал стать пандемией. Все сценарии возможны».

Как писала «Фраза», Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус.

Также стало известно, есть ли коронавирус в Новых Санжарах.