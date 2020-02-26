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Ляшко стал главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины

Ляшко стал главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко стал главным санитарно-эпидемиологическим врачом. Как выяснили журналисты «Фразы», его задачей станет предотвращение проникновения коронавируса Covid-19 на территорию Украины.

«Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров 26 февраля.

Как сообщает «Украинская правда», он напомнил, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Главная задача правительства остается не допустить проникновения на территорию Украины этой болезни. Ляшко будет координировать действия органов государственной власти и всех служб для выполнения этой задачи.

«Мы как правительство приняли все необходимые меры», — заключил Гончарук.

Как сообщала «Фраза», несколько дней назад секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины просит Кабинет министров возобновить деятельность Санитарно-эпидемиологической службы в стране.

Тэги: врач, болезнь, здоровье, Санитарно-эпидемиологическая служба, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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