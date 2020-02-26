Стало известно, есть ли коронавирус в Новых Санжарах

Людей, эвакуированных из китайского Уханя в Новые Санжары Полтавской области, проверили на наличие коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», уже известны результаты всех 48 человек.

Их сообщил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов.

Люди продолжают находиться на территории медицинского центра «Новые Санжары».

К счастью, коронавирус ни у одного из них обнаружен не был.

Чиновник сказал: «Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть, мы точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет коронавируса».

Он также добавил: «Полтавская область и любая другая область готова к любым результатам и готова реагировать, если будут другие результаты, то оперативно, по плану, будет реагирование».

Как писала «Фраза», в Новых Сонжарах из-за коронавируса вновь вспыхнули массовые беспорядки.

Ранее в Новых Санжарах заболела эвакуированная из «коронавирусного» Уханя женщина.