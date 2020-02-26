В РПЦ считают, что формат межправославных встреч может стать платформой для решения проблем Православия

Предложенный Иерусалимским Патриархом Феофилом III формат межправославных встреч может стать платформой для решения проблем Православия, другие площадки утратили свой смысл. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Он ответил на вопросы журналистов после завершения первой части встречи в Аммане, в которой участвуют шесть Поместных Церквей, сообщают «РИА Новости».

«Каждый говорит о своем, но многие говорят об одном и том же. И есть общее ощущение того, что церкви хотят иметь некую платформу для обсуждения накопившихся вопросов. Вопросов этих не становится меньше, их становится все больше», — сказал митрополит Иларион.

По его словам, другой общеправославной площадки сейчас нет.

«Та общеправославная площадка, которая существовала, она фактически утратила свой смысл, поскольку на той площадке все возглавлял Константинопольский Патриарх, а он не может сейчас помочь в решении того конфликта, который им же самим и был создан. Он является стороной конфликта. Значит, решать созданные им проблемы придется всем нам вместе», — рассказал владыка Иларион.

По его словам, многие сложные вопросы православия, которые стоят на повестке дня, не решаются из-за того, что Константинопольский Патриарх ушел в самоизоляцию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ положительно оценили начало диалога между Православными Церквями.