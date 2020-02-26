В Киеве нашли застреленным известного предпринимателя с родины Зеленского

Известного предпринимателя из Кривого Рога Леонида Вульфа нашли застреленным в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», родственники предпринимателя обнаружили его труп вечером 25 февраля

«Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в квартире дома по улице Городецкого в Киеве. Двери помещения были закрыты изнутри. Также в квартире обнаружили записку. Эксперты должны выяснить, писал ли погибший ее сам. Также будут назначены другие экспертизы, в том числе судебно-медицинская и баллистическая», — заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комметарии «Украинской правде».

По ее словам, на сегодня приоритетной версией является самоубийство, но до завершения следственных действий и получения выводов экспертов, не будут отвергаться и другие возможные версии.

Как сообщает Страна.ua, при обнаружении тела у Вульфа в руках был пистолет-пулемет «Скорпион». Там же обнаружили и стреляную гильзу.

Полиция возбудила дело об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство».

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2020 года в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме бывшего министра Леонида Кожары застрелился 56-летний мужчина. Погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО «Спорт медиа проект». Он якобы был пьян и покончил с собой из пистолета Jericho, который зарегистрирован на Кожару.

Позже появились подозрения, что это могло быть не самоубийство.