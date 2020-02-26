Украинцам поведали, каким будет грядущий весенний призыв

Будущей весной украинцев ждет очередной армейский призыв. Как выяснили журналисты «Фразы», цифры по нему публикует Кабинет министров, который принял соответствующее постановление.

В документе сказано, что на срочную службу привлекут 16 460 украинцев.

Сообщается, что Министерство обороны «должно обеспечить осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне».

Будет проходить призыв парней в возрасте 18 и 19 лет.

Отмечается, что призыв «должен проводиться по их желанию, которое подтверждается письменным заявлением».

Известно, что девять тысяч призывников будут нести службу в Вооруженных силах Украины, 5 460 человек отправятся в Национальную гвардию, 1,3 тысячи человек пойдут в Госпогранслужбу, а еще семьсот человек – Госспецтраснслужбу.

Больше всех призыв затронет Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую области, где служить пойдут соответственно 1 520, 1 140 и 900 человек.

Меньше всего людей призовут из Луганской (290) и Закарпатской (410) областей.

Бюджету все мероприятия обойдутся более чем в семьдесят миллионов гривен.

Как писала «Фраза», в Минобороны пообещали больше не отлавливать призывников на улицах.