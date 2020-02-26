Митрополит Онуфрий примет участие в крестном ходе в поддержку православных Черногории

Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетит Черногорию и примет участие в Божественной литургии и крестном ходу. Об этом журналистам «Фразы» рассказали в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Черновицко-Буковинской епархии.

«В субботу, 29 февраля, вместе с Митрополитом Онуфрием, Предстоятелем Украинской Православной Церкви примем участие в Божественной Литургии и крестном ходе в городе Подгорица, Черногория», — написали в Телеграме Черновицко-Буковинской епархии.

Как сообщалось ранее, в Черногории проходят многочисленные крестные ходы в знак протеста против закона, предусматривающего изъятие церковной собственности. В молебне 23 февраля участвовали, по приблизительным подсчетам, до 70 тысяч человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников.