В Аммане участники Всеправославного совещания примут совместное заявление

Участники межправославного совещания в Аммане (Иордания), посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали представители делегаций двух Поместных Церквей — Русской и Иерусалимской.

Об этом сообщили «РИА Новости».

«Работа над совместным заявлением уже началась. Пока говорить о его содержании рано, работа над текстом будет идти до вечера. Но уже можно сказать, что оно будет очень положительным, позитивным, мирным», — сообщили представители делегаций.

Встреча в Иордании проходит по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила.

Мероприятие проходит в закрытом режиме, по его итогам будет опубликовано совместное заявление.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Аммане могут быть рассмотрены вопросы, снятые Фанаром с повестки Критского Собора.