В селе под Киевом заживо сгорели двое мужчин

В минувший вторник, 25 февраля, в селе Старое под Киевом (Бориспольский район) произошел смертельный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает ГСЧС области.

Известно, что жертвами огня стали два человека: это мужчины 1962 и 1973 годов рождения.

Площадь пожара составила 64 квадратных метров.

Горел частный дом, где вспыхнула летняя кухня.

Огонь тушили более часа. На месте ЧП спасатели нашли два трупа.

Сообщается также, что огонь тушили семь спасателей и три единицы техники.

Причина возгорания уточняется.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа.