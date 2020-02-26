Три человека сгорели на пожаре в одном из киевских коллекторов

Ранним утром 26 февраля в тепловом коллекторе в Голосеевском районе Киева произошел пожар. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, происшествие случилось на улице Набережно-Корчеватской. Пожарные тушили огонь больше часа.

В результате возгорания погибли три человека.

Его причина устанавливается.

Как сообщала «Фраза», в мае 2019 года во время тушения пожара в коллекторе теплотрассы в районе Воздухофлотского путепровода в Киеве были обнаружены тела двух мужчин.