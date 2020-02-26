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Стало известно, представители каких Церквей прибыли в Иорданию

Стало известно, представители каких Церквей прибыли в Иорданию

Главы и представители шести Православных Церквей приехали на межправославное совещание в Амман. Как выяснили журналисты «Фразы», в Амман прибыли Патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, делегации Румынской и Польской Церквей.

Об этом рассказал один из участников совещания, сообщают «РИА Новости».

«Шесть Церквей участвуют», - сказал один из митрополитов. В последние дни от участия во встрече отказались Антиохийский патриархат и Болгарская Церковь, а также архиепископ Албанский Анастасий.

Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям Поместных Церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

Иордания была выбрана местом встречи с учетом того, что Антиохийский Патриарх Иоанн X мог не получить израильскую визу из-за вражды между Израилем и Сирией, или после поездки в Израиль его могли не пропустить сирийские пограничники. Ряд Предстоятелей отказались от предложения Патриарха Феофила, в том числе Константинопольский Патриарх Варфоломей.

По словам источников в греческих церковных кругах, сам Варфоломей не смог организовать подобную встречу, и на всех предстоятелей оказывалось сильное давление с целью сорвать встречу в Аммане. СМИ Фанара, района Стамбула, где расположена Константинопольская патриархия, развернули кампанию против тех Предстоятелей, кто принял приглашение Феофила.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Аммане могут быть рассмотрены вопросы, снятые Фанаром с повестки Критского Собора.

Тэги: общество, православие, Иордания, новости православия, Амман

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