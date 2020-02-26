В первый день весны в Украине ожидается снегопад

В первый день весны, в воскресенье, 1 марта, в Украину вернется снег. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентры.

Синоптики предупреждают, что осадки пройдут в западных и центральных областях, а также на востоке страны.

Днем по Украине будет 2-7 тепла, а ночью до 1-4 мороза.

В Киеве ожидается малооблачная погода. Днем будет плюс 2-4, а ночью минус 2-4.

Карта погоды в Украине на 1 марта 2020 года:

Как писала «Фраза», синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последний день зимы.