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В Аммане могут быть рассмотрены вопросы, снятые Фанаром с повестки Критского Собора

В Аммане могут быть рассмотрены вопросы, снятые Фанаром с повестки Критского Собора

Участники межцерковной встречи в столице Иордании могут обсудить вопросы, снятые в свое время Константинополем с повестки Критского Собора. Как выяснили журналисты «Фразы», главной темой встречи Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, которая состоится сегодня в Аммане, станет «украинский вопрос».

Однако украинская тема может оказаться не единственной, которую рассмотрит духовенство на встрече в Иордании, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Я предполагаю, что Сербская Церковь захочет обсудить ситуацию в Черногории, где власти ввели дискриминационный закон, позволяющий отбирать собственность у канонической Церкви и передавать ее другим структурам. Возможно, будет обсуждаться также церковная ситуация в Северной Македонии», — сказал иерарх.

По его словам, есть вопросы, которые должны были рассматриваться на всеправославном уровне, но были сняты с повестки дня Критского Собора 2016 года еще до его созыва — в частности, вопрос о том, кто и при каких обстоятельствах имеет право предоставлять автокефалию.

«В ходе предсоборного процесса Церкви принципиально договорились о том, что автокефалия может в дальнейшем предоставляться только с согласия всех общепризнанных поместных Церквей, но Константинополь сначала добился того, что тема исчезла из повестки дня, а теперь заявляет, что эти договоренности не имели силы, и усваивает себе единоличное право вторгаться в чужие пределы, перекраивать границы Церквей, предоставлять автокефалию кому вздумается, в том числе [...], не имеющим канонических хиротоний», — напомнил митрополит.

Подводя итог, он заявил, что православный мир столкнулся с «невиданной доселе ситуацией, порожденной действиями одного из Предстоятелей», который «возомнил себя первым без равных», имеющим право действовать единолично, без согласия других Церквей.

«В этой ситуации предстоятелям и представителям Поместных Церквей есть что обсудить и о чем подумать», — считает представитель РПЦ.

Упомянутый форум на Крите изначально задумывался как Всеправославный Собор, который не созывался свыше тысячи лет и готовился более полувека. Между тем документы этого Собора вызвали серьезные разногласия, из-за чего Болгарская, Антиохийская, Грузинская, Сербская и Русская Церкви выступили за его перенос. Однако Константинопольский Патриархат, ответственный за организацию Собора, отверг инициативу и настоял на его проведении в намеченные сроки. Как результат — в форуме участвовали Церкви, представляющие меньшинство епископата, духовенства и верующих православного мира. Тем самым мероприятие оказалось лишено эпохального значения.

Ранее «Фраза» сообщала, что стало известно, когда состоится Всеправославное совещание в Иордании.

Тэги: общество, православие, новости православия, Амман

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