Новым премьер-министром Украины на 99% станет Тигипко, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, этот вопрос решен на 99%.

Как сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве, на данный момент продолжаются переговоры.

Как сообщают источники «Украинской правды», на прошлой неделе Тигипко видели в Офисе президента, где с ним якобы обсуждалась должность вице-премьер-министра по вопросам экономики и промышленности. При этом кандидатуру Тигипко обсуждают и как альтернативу действующему премьеру Алексею Гончаруку, но на сегодняшний день соответствующее решение в ОПУ еще не принято.

В свою очередь LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщает, что вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины решен на 99%. «Этот вопрос решен. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — рассказал собеседник издания.

По словам другого источника, объявить о таком решении готовятся после завершения работы миссии МВФ в стране: «Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит».

По словам одного из источников, такое решение связано с тем, что Тигипко «один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее».

Сергей Тигипко — украинский политик и предприниматель. В разные годы был вице-премьер-министром, министром социальной политики, главой НБУ, народным депутатом, заместителем главы Партии регионов и главой партии «Сильная Украина».