Из-за угрозы коронавируса на украинской границе для всех вводится весьма интимная процедура

В рамках предотвращения коронавируса COVID-19 на украинской границе при въезде будут измерять температуру. Как выяснили журналисты «Фразы», данная процедура будет касаться всех.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что температуру будут измерять у людей, «прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе».

Так, глава МВД Арсен Аваков поведал: «Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины».

Министр уточнил, что «таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232».

Уточняется, что также планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с Донбассом и с аннексированным Крымом.

В МВД говорят: «В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования».

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