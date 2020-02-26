Смертность от коронавируса в Китае продолжает «падать»

В Китае продолжает снижаться смертность от коронавируса COVID-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственный комитет по здравоохранению страны.

Если на прошлой неделе зараза забирала по полторы сотни жизней в сутки, то за последний подотчетный период от коронавируса в Китае умерли 52 человека.

Общее число жертв болезни на утро среды, 26 февраля, достигло 2 715 человек.

За все время коронавирусом заболели 78 064 человека, из них вылечили уже 29 745 людей.

При этом в провинции Хубэй за сутки был зарегистрирован 401 новый случай заражения.

Как писала «Фраза», в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину.

Ранее смертность от коронавируса в Китае резко пошла на спад.