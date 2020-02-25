Сборная Украины может не сыграть на Евро-2020 из-за коронавируса

Одно из главных спортивных событий текущего года ‒ Чемпионат Европы по футболу ‒ находится под угрозой отмены или переноса из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал вице-президент УЕФА Мишель Ува.

Как передает итальянская радиостанция RAI Radio 1 Sport, футбольный функционер, в частности, отметил, что в настоящее время УЕФА заняла «выжидающую позицию».

«Следим за ситуацией по странам... Футбол должен подстраиваться под условия в конкретных государствах. Мы стараемся не доводить до отмены», ‒ подчеркнул Мишель Ува, добавив, что Евро-2020 будет отменен только в том случае «если ситуация ухудшится».

Как писала «Фраза», в ВОЗ допускают наихудший сценарий развития ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом людей.