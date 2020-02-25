В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

В Черновцах положили в больницу женщину, которая недавно вернулась из охваченной коронавирусом Италии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала замдиректора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Как передает «Укринформ», на данный момент пациентку проверяют на инфицирование коронавирусом COVID-19.

«Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Бергамо и сама обратилась к врачам с жалобой на повышенную температуру. Медики ее проверяют», ‒ отметила Полищук и пообещала более подробную информацию предоставить позже.

Как писала «Фраза», в Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом людей.

Ранее двое жителей Италии скончались от коронавируса.