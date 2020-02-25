ЕСПЧ принял судьбоносное решение для судей и чиновников времен Януковича

Во вторник, 25 февраля, вступило в силу постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), утверждающее, что увольнение по закону «Об очищении власти» является нарушением прав человека. Как выяснили журналисты «Фразы», отныне чиновники, судьи и силовики, снятые с должности после победы Евромайдана, считаются полностью реабилитированными и могут требовать компенсацию.

Как передает «ЕП», данное решение является окончательным, поскольку апелляция украинской стороны была отклонена.

Как известно, ЕСПЧ признал закон «Об очищении власти» нарушающим права человека еще 17 октября 2019 года, однако Украина обжаловала это постановление.

По мнению судей, указанный закон применялся к очень широкому кругу лиц и не учитывал личную роль, которую играли уволенные судьи и чиновники, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления бывшего президента.

Как писала «Фраза», если верить МВД, внутренние органы очистили почти на 100%.

Ранее в Минюсте похвастались результатами люстрации.