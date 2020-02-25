Главные новости за 25 февраля 2020 года

Зеленский предложил оставить министров без зарплат и зарубежных поездок из-за долгов перед шахтерами. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца апреля полностью погасить долги по зарплате перед шахтерами. По его словам, долги по зарплате перед шахтерами накапливаются еще с 2014 года, составляют 1,1 млрд грн и могут в ближайшее время увеличиться до 1,5 млрд грн. «Начнем с главного — это долги шахтерам по зарплате. Поэтому я прошу в ближайшие 2 месяца — март, апрель — закрыть все долги. Полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы», — заявил он во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.

Журналисты отыскали во Франции дом Генпрокурора за почти полмиллиона евро. Журналисты обнаружили во Франции дом стоимостью почти в полмиллиона евро, который, как утверждается, принадлежит семье Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. По данным СМИ, особняк площадью 145 квадратных метров находится на северо-востоке Франции, в коммуне Ла-Ванзено, в 23 километрах от Страсбурга. Дом купила более 3 лет назад супруга главы ОГП Олеся Бартовщук, которая работает в Европейском суде по правам человека и проживает во Франции с тремя сыновьями — гражданами этой страны.

С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра. С сегодняшнего дня Национальный банк Украины ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 грн. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. В частности, как сообщается, по дизайну новая банкнота наследует новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн. На ней сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания въездной башни Луцкого замка.

Киевлянке пришла платежка за отопление в январе на более чем 50 тыс. гривен. Жительница Киева получила платежку за отопление на сумму 52 тыс. 932 грн 18 коп. В частности, как сообщается, речь идет о 4-комнатной квартире с отапливаемой площадью 127,3 кв м. Как объясняют в компании, это произошло из-за того, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления: «Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика».

Полиция нагрянула с обысками к хакерам, которые взломали телефон «Моторолы». Национальная полиция проводит обыски в рамках уголовного производства относительно несанкционированного вмешательства в информсистемы одесского аэропорта. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области. В частности, как сообщается, в ходе следствия был установлен круг лиц, подозреваемых в несанкционированном вмешательстве в информационные системы Международного аэропорта «Одесса». У них сейчас проходят санкционированные обыски. Правоохранители изымают техническое оборудование, которое направят на экспертизу.

На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину. Утром вторника, 25 февраля, на улице Набережно-Корчеватской в Киеве (Голосеевский район) нашли тело шестидесятилетнего мужчины. Его забили насмерть. Труп обнаружил его напарник в строительном вагончике на берегу озера Николайчик. Он и вызвал полицию и врачей, которым оставалось лишь зафиксировать смерть.

Шестерых винницких тюремщиков подозревают в жестоком убийстве заключенного. Шесть должностных лиц из Винницкого учреждения исполнения наказаний подозреваются в избиении заключенного до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины. В частности, как сообщается, заключенный находился в тюрьме с июля 2019 года по решению суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, там мужчину до смерти забили работники тюрьмы.

В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей. Группа неизвестных утроила стрельбу на остановке общественного транспорта на улице Титова в Днепре. По данным СМИ, пострадали, по меньшей мере, три человека. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, у двоих из них диагностировано огнестрельное ранение ног, у другого — шеи.

Жертвами гриппа во Львовской области стали два пенсионера. Во Львовской области за последнюю неделю грипп забрал две человеческие жизни. Жертвами болезни стали два пенсионера. Как передает областной лабораторный центр Минздрава, от гриппа умерли женщина 64 лет и мужчина 78 лет.

Неадекватный водитель устроил странный перформанс в Киеве на Голосеево. В Киеве на Голосеевском проспекте водитель одного из автомобилей разделся догола и улегся на проезжую часть. Видео инцидента публикует сообщество «Киев оперативный» в Facebook. В частности, как сообщается, водитель автомобиля Volkswagen сначала напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, лег на асфальт и стал громко кричать чье-то имя.

Смертность от коронавируса в Китае резко пошла на спад. В Китае резко сократилась динамика смертей от коронавируса COVID-2019. Если раньше зараза забирала в сутки более сотни жизней, то за последний подотчетный период умер «лишь» 71 человек. Такие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению Китая. Общее число жертв коронавируса на вторник, 25 февраля, составляет 2 663 человека.

Финансисты рассказали, как коронавирус «потрепал» состояния миллиардеров. В минувший понедельник, 24 февраля, коронавирус COVID-2019 заметно «потрепал» состояния самых богатых людей планеты. Всего за день они обеднели на 139 миллиардов долларов. Как сообщают финансовые аналитики Bloomberg, произошло это на фоне «опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике».

Ученые обнаружили на Марсе кое-что удивительное. В недрах Марса удалось зафиксировать сейсмическую активность. Сделал это исследовательский посадочный аппарат InSight. Машина находится на Марсе с ноября 2018 года и оборудована сейсмометром.

В Японии умер самый старый житель нашей планеты. В Японии умер самый старый житель нашей планеты Ватанабэ Титэцу. Скончавшись 23 февраля, он совсем немного не дожил до своего 113 дня рождения. О кончине рекордсмена сообщила его огромная семья.