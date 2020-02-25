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Журналисты отыскали во Франции дом Генпрокурора за почти полмиллиона евро

Журналисты отыскали во Франции дом Генпрокурора за почти полмиллиона евро

Журналисты обнаружили во Франции дом стоимостью почти в полмиллиона евро, который, как утверждается, принадлежит семье Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, особняк площадью 145 квадратных метров находится на северо-востоке Франции, в коммуне Ла-Ванзено, в 23 километрах от Страсбурга.

Как сообщает Страна.ua, дом купила более 3 лет назад супруга главы ОГП Олеся Бартовщук, которая работает в Европейском суде по правам человека и проживает во Франции с тремя сыновьями — гражданами этой страны.

Стоимость покупки особняка в декабре 2016 года составила более 12 млн грн или 444 тыс. евро. При этом, по словам Рябошапки, для этого ей пришлось брать кредит.

Как пишет издание, таким образом Бартовщук набрала кредитов на сумму свыше 600 тыс. евро при зарплате около 10 тыс. евро, согласно декларации ее мужа. При этом ее родители занимают высокие позиции в сетевом маркетинге компании Amway.

Двухэтажный дом семьи Рябошапки похож на другие дома в Ла-Ванзено, участок окружен низким забором.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал владельцем шикарной виллы в Италии.

В октябре 2019 года в Сети появились фотографии иностранной недвижимости, которая находится на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми и принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, самая дорогая вилла в Германии принадлежит украинцу.

Тэги: СМИ, политика, Франция, вилла, новости Украины, Руслан Рябошапка, Офис Генерального прокурора

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