Зеленский предложил оставить министров без зарплат и зарубежных поездок из-за долгов перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца апреля полностью погасить долги по зарплате перед шахтерами. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, долги по зарплате перед шахтерами накапливаются еще с 2014 года, составляют 1,1 млрд грн и могут в ближайшее время увеличиться до 1,5 млрд грн.

«Начнем с главного — это долги шахтерам по зарплате. Поэтому я прошу в ближайшие 2 месяца — март, апрель — закрыть все долги. Полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы», — заявил он во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.

Как сообщает «Украинская правда», эти слова президента встретили аплодисментами.

Он также попросил вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля подготовить ему поездки по всем шахтерским городкам Украины, которые не развиваются и в которых «по 20 лет не открываются никакие предприятия».

По словам Зеленского, следует прекратить «все эти поездки зарубежные, эту нашу большую международную дипломатию, потому что мы здесь не можем навести порядок в стране».

Как сообщала «Фраза», ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявлял, что восстановление импорта электроэнергии из России приведет к уничтожению отечественной угольной отрасли.