Полиция нагрянула с обысками к хакерам, которые взломали телефон «Моторолы»

Национальная полиция проводит обыски в рамках уголовного производства относительно несанкционированного вмешательства в информсистемы одесского аэропорта. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области.

В частности, как сообщается, в ходе следствия был установлен круг лиц, подозреваемых в несанкционированном вмешательстве в информационные системы Международного аэропорта «Одесса». У них сейчас проходят санкционированные обыски. Правоохранители изымают техническое оборудование, которое направят на экспертизу.

Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При этом в полиции не указывают название организации, с которой могут быть связаны соответствующие процессуальные действия, однако, как сообщает ОО «Украинский Кибер Альянс» на своей странице в Facebook, речь идет об учредителях и участниках данной организации Шоне Таунсенде, Александра Галущенко и Андрее Перевезие.

При этом в комментариях волонтер и организатор сообщества InformNapalm Роман Бурко опубликовал постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве дано в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло «Международного аэропорта Одесса» появилось фото девушки с надписью «Fuck you Gretta».

В то же время, как утверждает НВ Бизнес, за несколько дней до взлома Галущенко и Перевезий предупреждали, что системы Одесского аэропорта уязвимы.

По данным издания, обыски проходили с привлечением полиции особого назначения (КОРД) и сотрудников киберполиции одновременно сразу по нескольким адресам. Так у Андрея Перевезия якобы обыски проходят сразу по трем адресам (также с привлечением КОРД).

Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостояние российской агрессии в Украине и публичное раскрытие уязвимостей украинских бизнес-структур..

Как сообщала «Фраза», осенью 2016 года в Сети появилось видео из телефона убитого лидера боевиков Арсена Павлова, известного как Моторола. При этом утверждалось, что хактивисты из Украинского КиберАльянса долгое время контролировали его телефон.