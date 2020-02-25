Киевлянке пришла платежка за отопление в январе на более чем 50 тыс. гривен

Жительница Киева получила платежку за отопление на сумму 52 тыс. 932 грн 18 коп. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает КП «Киевтеплоэнерго» на официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, речь идет о 4-комнатной квартире с отапливаемой площадью 127,3 кв м. Как объясняют в компании, это произошло из-за того, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления: «Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика».

При этом в «Киевтеплоэнерго» признали, что несмотря на законность начисления подобной суммы, подобная практика «противоречит логике справедливых начислений для клиентов» и пообещали сделать перерасчет этой платежки.

Как сообщала «Фраза», правительство Украины решило отказаться от практики двух отдельных платежек за газ, предложив указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке.