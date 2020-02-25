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Под Киевом отпразднуют Масленицу по древним традициям

Под Киевом отпразднуют Масленицу по древним традициям

29 февраля и 1 марта Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на самое масштабное в Украине празднование Масленицы по древнеславянским традициям. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет не просто воссоздание обрядов, а целый калейдоскоп развлечений и оригинальных представлений c конно-трюковыми выступлениями, древними обрядами, традиционными славянскими забавами, мастер-классами и экстремальными аттракционами. А также: вкуснейшие блины с различными начинками, разнообразие блюд с костра, сжигание огромного чучела, подарки на масленичном столбе, а вечером — яркая огненная программа.

29 февраля и 1 марта пройдет по-настоящему колоритное и грандиозное празднование Масленицы в настоящем, живом средневековом городе. Гостей ждут гуляния с размахом в стиле Киевской Руси: с аутентичной программой и множеством традиционных славянских забав. Это будет не привычный концерт с продажей еды, а настоящее погружение в атмосферу средневековых празднеств! Гуляния будут нести и познавательную составляющую, ведь гости узнают об истории праздника, где в «Повести временных лет» он упоминается, как готовили блины в Киевской Руси и что же делать в этот день, чтобы весь год был щедрым.

Гостей ждут древние традиции Масленицы с захватывающими представлениями с участием конно-трюкового и пешего театра. А еще — торжественная церемония встречи князя, яркая авторская театрализованная программа с воссозданием древних обрядов, древний ритуал «Колодий» и выступления народных коллективов. И все это в настоящем, живом средневековом городе, в окружении шедевров деревянного зодчества.

Посетители Древнего Киева увидят уникальную театрализованную постановку — «Масленичный вертеп», который будет озвучиваться на древнеславянском языке. Дважды в день можно будет увидеть сжигание чучела Марены и принять участие в дружном хороводе вокруг него.

Вечером гостей ждет уникальное действо — стрельба из настоящего требушета горящими ядрами, а в субботу — еще и яркое ночное огненное шоу.

В Древнем Киеве можно будет не только насладиться зрелищной программой, но и прогуляться на породистых конях верхом и в экипажах, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», спуститься на скоростной горке «Змей Горыныч», пролететь на канатном спуске «Полетайло», сразиться на мягких мечах, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. А также: отведать вкуснейших румяных блинов с разными начинками, горячих напитков и блюд с костра, купить оригинальные сувениры ручной работы в средневековых лавках и научиться новому на мастер-классах. Маленьких посетителей ждет яркий веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

Кто захочет продлить свой праздник еще на день, сможет остаться на ночлег в комфортабельных номерах, предварительно забронировав места.
Древний Киев в Княжестве Киевская Русь — это один из крупнейших историко-культурных комплексов Европы, не имеющий аналогов во всем мире.

Здесь на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-ХIII веков в натуральном размере и с его уникальной архитектурой: монументальным оборонительным сооружением «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловскими воротами (высотой 21 метр), княжескими теремами и трибунами, Васильевской церковью, сторожевыми башнями, усадьбами киевлян X-XIІ веков и многими другими шедеврами древнего зодчества.

Древний Киев открывается в 10:00, начало программы в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн.,для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

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