Ученые обнаружили на Марсе кое-что удивительное

В недрах Марса удалось зафиксировать сейсмическую активность. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это исследовательский посадочный аппарат InSight.

Как пишет издание Nature Geoscience, машина находится на Марсе с ноября 2018 года и оборудована сейсмометром.

Аппарат приземлился в районе равнины Элизий и уже через семьдесят марсианских дней начал регистрировать вибрации красной планеты.

За контроль электроники сейсмометра отвечали исследователи во главе с Доменико Джардини из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе.

В публикации сказано, что «за 235 марсианских дней прибор зарегистрировал 174 марсианских землетрясения, при этом 150 из них были высокочастотными толчками, подобными тем, которые фиксировала миссия «Аполлон» на Луне».

Отмечается, что «волны от них распространялись только в марсианской коре».

В статье пишут: «Остальные 24 толчков были более глубинными и низкочастотными, как на Земле, хотя в целом они имели меньшую магнитуду».

Примечательно, что, как сказано в докладе, «эпицентры трех крупнейших марсотрясений были расположены в зоне разломов Cerberus Fossae, расположенной в 1,5 тысячах километрах от места посадки».

Данная зона, говорят ученые, «считается самым молодым регионом Марса с точки зрения тектоники и вулканизма: вулкан Элизий был активен последние десять миллионов лет».

Также сказано, что «крупнейшее землетрясение имело магнитуду около 4: достаточную, чтобы четко идентифицировать его как сейсмическое событие и отличить от влияния на сейсмометр внешних факторов, таких как ветер, но недостаточную для того, чтобы проследить волны ниже границы марсианской коры в мантию и ядро».

Всего уже зафиксировано более 450 марсотрясений различной мощности.

Ученые пишут в своей статье: «На Марсе происходит в среднем одно сейсмическое событие в день. Это очень интересный результат, потому что планетологи считают Марс тектонически спокойной планетой, у которой отсутствует тектоника плит: механизм, который создает основную сейсмическую активность коры Земли».

Исследователи говорят: «На Луне, где нет тектонических плит, сейсмическая активность вызвана медленным охлаждением космического тела, которое происходит с тех пор, как Луна сформировалась 4,5 миллиарда лет назад».

Как писала «Фраза», на марсианских фотографиях нашли насекомых.

Ранее «буйство» кислорода на Марсе серьезно озадачило ученых NASA.