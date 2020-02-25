У мужчины на Закарпатье подозревают коронавирус COVID-2019

На Закарпатье у жителя села Дедово Береговского района подозревают коронавирус COVID-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что мужчину 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Известно, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая в Ньиредьхазе (Венгрия).

В сообщении отмечается: «Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного, его будут проверять на коронавирус».

О больном также известно, что он работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Как писала «Фраза», из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса.

Ранее смертность от коронавируса в Китае резко пошла на спад.