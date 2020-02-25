Шестерых винницких тюремщиков подозревают в жестоком убийстве заключенного

Шесть должностных лиц из Винницкого учреждения исполнения наказаний подозреваются в избиении заключенного до смерти. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

В частности, как сообщается, заключенный находился в тюрьме с июля 2019 года по решению суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, там мужчину до смерти забили работники тюрьмы.

В результате обысков у них были найдены средства совершения преступлений.

Как сообщала «Фраза», осенью 2012 года руководство Киевского следственного изолятора было временно отстранено от выполнения служебных обязанностей после того, как одного из заключенных до смерти забил сокамерник.