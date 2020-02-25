Финансисты рассказали, как коронавирус «потрепал» состояния миллиардеров

В минувший понедельник, 24 февраля, коронавирус COVID-2019 заметно «потрепал» состояния самых богатых людей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за день они обеднели на 139 миллиардов долларов.

Как сообщают финансовые аналитики Bloomberg, произошло это на фоне «опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике».

Такое крутое пике назвали крупнейшим с октября 2016 года.

Издание пишет, что генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос потеряли почти по пять миллиардов долларов, а владелец Zara Амансио Отрега обеднел на четыре миллиарда долларов.

Ударил коронавирус и по основателю Facebook Марку Цукербергу: он стал беднее почти на 3,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что в США «фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник упали более чем на 3%».

В сообщении сказано, что «инвесторы обеспоконы масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира».

Ранее «Фраза» писала, как коронавирус ударил по итальянскому футболу.

Сообщалось, что из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса.