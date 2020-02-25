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Том Круз «пострадал» от коронавируса в Италии

Том Круз «пострадал» от коронавируса в Италии

В Италии, куда пришел коронавирус COVID-2019, отменили съемки фильма «Миссия невыполнима 7». Как выяснили журналисты «Фразы», исполнитель главной роли Том Круз является также одним из продюсеров картины.

О том, что съемочный процесс прерван, сообщила кинокомпании Paramount.

Для съемок Том Круз специально прибыл в Венецию, однако она стала одним из очагов заразы. Ожидалось, что работа в городе продлится три недели.

В кинокомпании заявили: «Мы решили обезопасить актеров и съемочную группу».

Добавим, что премьера фильма запланирована на 23 июля 2021 года.

Всего в Италии коронавирусом уже заболели 229 человек, а шесть людей умерли. 

Как писала «Фраза», братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве.

Сообщалось, как коронавирус ударил по итальянскому футболу.

Тэги: мир, Италия, кино, культура, Том Круз, коронавирус

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