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Смертность от коронавируса в Китае резко пошла на спад

Смертность от коронавируса в Китае резко пошла на спад

В Китае резко сократилась динамика смертей от коронавируса COVID-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», если раньше зараза забирала в сутки более сотни жизней, то за последний подотчетный период умер «лишь» 71 человек.

Такие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению Китая.

Общее число жертв коронавируса на вторник, 25 февраля, составляет 2 663 человека.

Отмечается, что всего зафиксировали 77 658 подтвержденных случаев заразы. Излечить за все время сумели уже 27 232 человек.

На данный момент больными остаются 47 672 человека. Сразу 9 126 из них находятся в тяжелом состоянии.

Также стоит заметить, что продолжают фиксировать новых больных: за последние сутки было 508 случаев заражения.

Также почти 88 тысяч людей, у которых был тесный контакт с больными, находятся под наблюдением врачей.

Как писала «Фраза», из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса.

Ранее всего за сутки коронавирус убил полторы сотни китайцев.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, мир, коронавирус

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