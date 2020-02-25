Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последний день зимы

В последний день этой зимы, субботу, 29 февраля, в Украине ожидается переменчивая погода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в южных и восточных областях страны, а также в Крыму, ожидаются осадки. Возможен мокрый снег.

На остальной территории страны должно быть сухо.

Днем воздух прогреется до 4-10 тепла, а ночью будет от 4 мороза до 3 тепла.

В Киеве обещают малооблачную погоду без осадков. Днем будет плюс 4-6, а ночью до 2-4 мороза.

Карта погоды в Украине 29 февраля 2020 года:

Как писала «Фраза», теплый февраль в Киеве обновил аномальный температурный рекорд.