Жертвами гриппа во Львовской области стали два пенсионера

Во Львовской области за последнюю неделю грипп забрал две человеческие жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами болезни стали два пенсионера.

Как передает областной лабораторный центр Минздрава, от гриппа умерли женщина 64 лет и мужчина 78 лет.

Отмечается, что оба «обратились за медицинской помощью на третий-четвертый день заболевания».

В сообщении медиков также говорится: «Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, болезней сердечнососудистой системы и почек».

У погибших лабораторно был подтвержден вирус гриппа типа А.

Общее число жертв гриппа в Украине с конца октября выросло до 38 человек.

Как писала «Фраза», грипп продолжает убивать украинцев: появились новые данные.