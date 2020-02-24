Эпидемия коронавируса: в ВОЗ уже допускают наихудший сценарий

Зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, имеет потенциал пандемии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как передает ТАСС, функционер, в частности, отметил, что на данный момент использовать термин «пандемия» не следует, поскольку ситуация выглядит как «эпидемии в различных частях мира».

«К настоящему времени ВОЗ не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей», ‒ подчеркнул Гебрейесус, добавив, что резкий рост числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране «конечно, вызывает озабоченность».

«Правительствам нужно готовиться к потенциальной пандемии», ‒ заявил глава ВОЗ и призвал все страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях».

Как писала «Фраза», из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии введены жесткие меры по борьбе с эпидемией коронавируса.