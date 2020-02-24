Искусственный интеллект создал крайне необычный антибиотик

Ученые из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект создавать лекарственные средства. Как выяснили журналисты «Фразы», алгоритм проанализировал огромный цифровой архив из более чем 100 млн химических соединений и выявил те, которые могут убивать бактерии.

Как сообщает «Новое время», таким образом была выделена молекула, которая, возможно, обладает действительно необычными антибиотическими свойствами. Команда разработчиков назвала ее халицин — в честь разумной системы искусственного интеллекта Hal из культового фантастического фильма Стенли Кубрика «2001: Космическая одиссея».

Тесты, проведенные на мышах, показали, что халицин способен эффективно лечить туберкулез, различные кишечные палочки, сальмонеллу и целый ряд других устойчивых к лекарствам бактерий.

По словам профессора Института медицинской инженерии и науки Массачусетского технологического института Джеймса Коллинза, новое лекарство может стать «одним из наиболее мощных антибиотиков, которые были обнаружены».

При этом он структурно не похож на любой другой антибиотик, встречавшийся ранее. Он настолько необычен, что, по мнению специалистов, если бы поиском соединения занимались только люди, то велика вероятность того, что его бы не обнаружили опять.

Последующий анализ при помощи искусственного интеллекта позволил выявить еще восемь молекул, обладающих антибактериальными свойствами, и не токсичных для клеток человека.

Как сообщала «Фраза», 3 марта 2012 года ученые вплотную приблизились к созданию нового антибиотика.

В ноябре 2015 года китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за неуязвимость к одному из антибиотиков «последнего рубежа»: их применяют, когда другие классы препаратов уже не способны уничтожить опасные микроорганизмы.