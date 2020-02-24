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Это уже серьезно: без малого две сотни излечившихся от коронавируса китайцев заразились снова

Это уже серьезно: без малого две сотни излечившихся от коронавируса китайцев заразились снова

В эпицентре появления китайского коронавируса COVID-19, городе Ухане, зарегистрированы случаи повторного заражения у людей, уже излечившихся от него. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам этот диагноз был поставлен во второй раз.

Как сообщает Lenta.ru, в ведомстве не стали уточнять, почему так произошло, однако, по данным местных СМИ, из-за эпидемии городские власти ввели дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей после того, как у некоторых из них в анализах вирус был обнаружен повторно.

Как сообщала «Фраза», за последние сутки в Китае от коронавируса умерли 150 человек. Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, число жертв болезни в Китае составило 2592 человека. При этом вылечить удалось 24734 больных.

По словам посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, в Китае уже создана вакцина вакцина от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной, однако лекарство еще нужно перепроверить и доработать.

Напомним, 23 февраля 2020 года на фоне стремительного роста случаев заражения людей коронавирусом COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил карантин в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Таким образом, в регионе отменены все массовые и спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, эпидемия, коронавирус

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