Главные новости за 24 февраля 2020 года

Появилось пикантное видео с парнем, похожим на сына Порошенко. Парень, похожий на младшего сына (2001 год рождения) экс-президента Украины Петра Порошенко – Михаила, был замечен на «русской вечеринке» в Лондоне. Ее организовал известный российский рэпер Face.

«В коридоре танцевали сальсу»: стало известно, что происходит в эвакуации в Новых Санжарах. На сегодняшний день обследования эвакуированных из Уханя украинцев не показали никаких признаков заболевания. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, все проблемы с бытом в санатории в Новых Санжарах, где они находятся на карантине, уже решены.

Украинский теннисист официально признал себя пострадавшим от коронавируса. Финал теннисного турнира в итальянском городе Бергамо, одним из участников которого стал украинец Илья Марченко, отменили из-за вспышки эпидемии коронавируса. Об этом заявил сам Марченко на своей странице в Instagram.

В Украину на всю неделю пришли дожди. В Украине ожидается неделя дождей. Такой прогноз на 24-28 февраля дали в Гидрометцентре.

Из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса. В Южной Корее началась настоящая эпидемия коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Минздрав страны.

Всего за сутки коронавирус убил полторы сотни китайцев. Число жертв коронавируса COVID-2019 в Китае стремительно растет. Всего за одни последние сутки от заразы скончались 150 человек.